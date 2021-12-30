COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

跨年、元旦下探11度！北、東有雨「不利迎曙光」

▲今（30）日鋒面通過及東北季風增強，東半部地區整天不定時有局部降雨，由於這波冷空氣稍微偏乾一些，北部地區降雨將縮減到僅大臺北東側有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。（圖／NOWNews資料照）
▲今（30）日鋒面通過及東北季風增強，東半部地區整天不定時有局部降雨，由於這波冷空氣稍微偏乾一些，北部地區降雨將縮減到僅大臺北東側有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。（圖／NOWNews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 06:45:34

中央氣象局指出，今（30）日鋒面通過及東北季風增強，東半部地區整天不定時有局部降雨，由於這波冷空氣稍微偏乾一些，北部地區降雨將縮減到僅大臺北東側有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴；低溫方面，各地仍偏涼冷，普遍在14到17度，中南部沿海地區及近山區平地會再低個1度左右。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，4：30紅外線色調強化雲圖顯示，北部及東部有鬆散的低雲；4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有弱回波，大台北的回波，更弱、更零星；今晨東半部有局部雨，大台北有零星短暫飄雨。

截至4：47本島平地最低氣溫為南投(中寮鄉)的12.2度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)13.2度，南部(台南後壁區)13.7度，東部(宜蘭東澳鄉)14.6度，台北市(南港區)14.9度。

吳德榮說，最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起至週六(元旦)晨「強度較弱」的乾冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；今日各地區氣溫：北部13至18度，中部12至24度，南部13至26度，東部13至25度。

跨年(31日)夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，新竹以南部分平地因「強輻射冷卻」作用，元旦晨氣溫降至11度以下，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。元旦上午起冷空氣減弱，氣溫回升；西晴、東偶飄局部雨。

最新模式模擬顯示，下週(2)日另一小股東北季風影響，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；北台天氣偏涼，中南部舒適早晚涼。下週一至週三(3至5日)東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀