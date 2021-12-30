印度神童預言又中！2國家被點名真出事 下波災難倒數中
印度神童阿南德從新冠肺炎疫情問世之後，陸續成功預言多起災難事件，在國際間引發關注，而日前他曾預言12月第二個禮拜之後，全球將發生戲劇性的變化，其中包括疫情反撲、極端氣候影響等等，也點名中國、美國將要特別注意，不料，兩國接連出事，再度掀起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 07:00:21
阿南德日前表示，今年12月第二個禮拜之後會出現許多問題，除了國際疫情反撲之外，還有天災、洪水、飢荒、極端氣候等災難，並點名大陸及美國要特別注意，沒想到新型變種病毒Omicron在12月中旬，以驚人的速度入侵40個國家。
而在12月10日，美國中西部當地時間週五晚間起，連遭30場龍捲風侵襲；另外在12月22日大陸西安市因疫情再起而封城；而在這中間，也發生了印尼東爪哇省火山爆發，台灣、日本、秘魯、印度等國家接連發生地震；大陸河南、德國、印度等地區都因極端氣候，而發生水災或大洪爆發等等，種種情況時間點都吻合在12月第二個禮拜，一切非常不平靜。
而根據阿南德先前預言，下一波的災難將於明年的3、4月間爆發，由於30年前曾導致日本股災及台股崩盤的火星、土星「雙星合相」，將於明年3、4月將再度重演，到時還會發生震驚全球的系統性災難，仍需特別關注，世界要在這波疫情動盪影響，必須要等到2023年4月，發生「大重整」，全球經濟才會再度重整並大幅成長。（編輯：張嘉哲）
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