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麥當勞肯瓊醬回歸！理科男「超狂分析」　曝1買法最划算

▲有一名網友為了老婆，計算出得到肯瓊醬最划算的方式，並豪邁購入150塊雞塊。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有一名網友為了老婆，計算出得到肯瓊醬最划算的方式，並豪邁購入150塊雞塊。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 08:46:25

麥當勞近日宣布，自12月29日起至明年1月23日期間（或售完為止），韓國直送的肯瓊醬限時回歸，引起肯瓊醬愛好者的瘋狂，就有一名網友為了老婆，計算出得到肯瓊醬最划算的方式，並豪邁購入150塊雞塊，爽喊：「機靈如我，不只讓老婆開心，還換來一個禮拜人夫的安逸生活」。 

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該名網友昨（29）日在Dcard中貼文，他以「理科男的浪漫」為題，表示老婆平時麥當勞都只吃雞塊這個品項，之前肯瓊醬推出時，老婆也立馬愛上，但只吃一次就吃不到了，這次看到肯瓊醬回歸21天，忍不住想出奇招囤貨。 

原PO分享，經過計算，花費最少成本卻能拿到最多醬料的辦法就是買30塊分享餐，「只花$1,445拿30盒肯瓊醬、150塊雞塊和5包大薯，相比最高價現省快500」，至於這麼大量的雞塊，可以趕快約好友來家裡開趴消耗，「機靈如我，不只讓老婆開心，還換來一個禮拜人夫的安逸生活」。 

▲鐵粉敲碗成功！韓國直送「肯瓊醬」驚喜回歸，勁敵來襲，糖醋醬地位不保了嗎？（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞近日宣布，自12月29日起至明年1月23日期間（或售完為止），韓國直送的肯瓊醬限時回歸，引起肯瓊醬愛好者的瘋狂。（圖／台灣麥當勞提供）
貼文一出，網友也紛紛留言，「獲頒好老公勳章」、「這個醬真的好吃欸，我們家人也都很愛」、「能埋在雞塊堆裡面真的好幸福」、「肯瓊醬竟然回來了！我也要來去買」、「我也愛肯瓊醬！雖然換包裝了，還是好吃」、「肯瓊醬是今天上嗎？等等來去吃」、「什麼！有肯瓊醬了！ 我也要買爆」。 

不過，也有網友提醒，千萬別浪費食物，「我記得有效期限不長耶，吃的完嗎」、「是說不考慮一下保存期限嗎」、「很會算，啊不要浪費食物就好」、「肯瓊醬的期限都比較短～要注意」。（編輯：賴禹妡） 

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