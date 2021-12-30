沒台灣「世界會停止運轉」！她列5大原因　網嗨：沒吹牛

台灣雖然與其他國家領土相比，只能算是冰山一角，但是麻雀雖小，五臟俱全！財經網美胡采蘋近日就在臉書透露，台灣其實有很多厲害之處，在她自己回台之後，才發現了很多奇怪且令人感到訝異的事情。她也實際舉出五個例子，直呼「沒有台灣，世界會停止運轉耶！」引發網友熱烈討論。
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「然後我隨便買了一個塞在河裡面的船公司股票，驚覺這是世界第七大貨櫃船公司，全台灣的貨櫃船載送量竟然排在全球第四大國家，而且這個大綠船公司還在往第五大船公司邁進；然後我去學射擊，好幾個不同來源的人都告訴我，台灣是全球最大的玩具手槍製造國，真槍以外的學習用、生存遊戲用的擬真槍，台灣市佔率七成」。
胡采蘋繼續舉例「昨天我朋友去跟鮪魚商人吃飯，他又說原來世界鮪魚的產量是台灣人決定的，大漁場在一整串我沒聽過的地方，一整串地名我只聽過密克羅尼西亞，所以平常台灣人到底都在哪裡玩？」胡采蘋笑說「我真的很怕大家覺得我在吹牛，還是吹台積電比較安全，不過說真的，我三年以前跟別人說台灣電子業第一，台灣一地震全球科技股暴跌耶！沒有台灣世界會停止運轉耶！但那時候所有人都認為我在吹牛哈哈，我已看透這世界」。
貼文一出，網友紛紛熱烈回應「台灣的長處本來就有很多，只是台灣人只會抱怨自己的土地」、「台灣真的有很多隱藏冠軍啊，無知的人都不知道而已」、「台灣科技業不說，很多出口產物也都是世界隱藏冠軍，本來就是很重要了」、「台灣被自己人唱衰太久，已經近乎洗腦程度」、「還有台灣螺絲工廠停產，全世界螺絲就會大漲價」、「多講一點，這樣我以後跟外國朋友介紹台灣就不會只是美食....」。（編輯：張嘉哲）