自煮壽喜燒必加啥配料？老饕曝「3低調王者」：沒它不行
近日氣溫再度下滑，許多人喜歡在冷天吃熱呼呼的壽喜燒，讓整個身子都暖起來，對此就有網友想在家煮壽喜燒，因此好奇問「有沒有推薦煮壽喜燒必吃的東西？」貼文曝光後，最多人推豆腐、雞蛋及洋蔥：「豆腐、洋蔥、蛋」、「生豆皮、嫩豆腐還有蛋」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 08:57:18
該名網友昨（29）日在PTT貼文，他以「推三個壽喜燒必吃的配料」為題，表示天氣冷想在家裡煮壽喜燒，不過平時去外面都是有什麼料就吃什麼，現在自己煮反而對配料沒頭緒，「除了基本的肉片烏龍麵外，有沒有推薦煮壽喜燒必吃的東西？我先，高麗菜、金針菇、凍豆腐」。
貼文一出，網友紛紛留言，「大白菜、豆皮、大黃瓜」、「水蓮」、「蒟蒻絲、麵麩」、「舞茸、大蔥、蒟蒻絲，我覺得舞茸口感像肉，平常也常單炒來吃」、「大白菜、馬鈴薯、洋蔥」、「只要有肉，其他隨便」。
其中，除了肉以外，貼文中最多人提到豆腐、雞蛋以及洋蔥，「生雞蛋、牛肉、金針菇」、 「豆皮、豆腐、大量洋蔥」、「杏鮑菇、馬鈴薯、豆腐，超好吃三兄弟」、「豆腐、洋蔥、蛋」、「豆皮/豆腐、金針菇/洋蔥、馬鈴薯」、「百頁豆腐跟洋蔥」、「生豆皮、嫩豆腐還有蛋」、「蛋、洋蔥」、「蘿蔔泥、日式醬油、生食雞蛋」。（編輯：賴禹妡）