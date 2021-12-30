COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

納管PTT、FB遭批「網路戒嚴」　NCC主委駁：沒有

▲今（30）日NCC主委陳耀祥受訪時表示，「數位通訊傳播服務法」主要是管理網際網路平台業者責任，並強調「沒有網路戒嚴問題」。（圖／記者許若茵攝，2021.12.30）
▲今（30）日NCC主委陳耀祥受訪時表示，「數位通訊傳播服務法」主要是管理網際網路平台業者責任，並強調「沒有網路戒嚴問題」。（圖／記者許若茵攝，2021.12.30）

記者許若茵／台北報導

2021-12-30 09:33:33

昨（29）日國家通訊傳播委員會（NCC）公布「數位通訊傳播服務法」草案架構，將納管Facebook、PTT等社群平台，挨批是實施網路戒嚴。今（30）日NCC主委陳耀祥受訪時表示，主要是要管理網際網路平台業者責任，強調「沒有網路戒嚴問題」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
歷經八個月研議，NCC昨公布「數位通訊傳播服務法」草案架構，規範對象涵蓋連線服務者及快速存取服務者，預計納管業者為有光世代、凱擘大寬頻、台灣固網等，以及資訊儲存服務者，包括VMware、Dcard、奇摩拍賣、YouTube與Facebook母公司Meta等，遭外界批評是「網路戒嚴」。

今陳耀祥赴立院交通委員會，會前接受媒體聯訪時說明，昨公布「數位通訊傳播服務法」相關架構，希望能在農曆過年前公布條文，後續還要舉辦公聽會，徵詢學者專家意見，經過跨機關討論，才能做出確定版本送交行政院審議。

陳耀祥解釋，「數位通訊傳播服務法」規範的對象主要是以大型線上平台為主，要管理網際網路平台業者責任，但當媒體追問是否為網路戒嚴，他則駁「沒有網路戒嚴問題」，隨即快閃離開結束訪問。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀