納管PTT、FB遭批「網路戒嚴」 NCC主委駁：沒有
昨（29）日國家通訊傳播委員會（NCC）公布「數位通訊傳播服務法」草案架構，將納管Facebook、PTT等社群平台，挨批是實施網路戒嚴。今（30）日NCC主委陳耀祥受訪時表示，主要是要管理網際網路平台業者責任，強調「沒有網路戒嚴問題」。
記者許若茵／台北報導
2021-12-30 09:33:33
歷經八個月研議，NCC昨公布「數位通訊傳播服務法」草案架構，規範對象涵蓋連線服務者及快速存取服務者，預計納管業者為有光世代、凱擘大寬頻、台灣固網等，以及資訊儲存服務者，包括VMware、Dcard、奇摩拍賣、YouTube與Facebook母公司Meta等，遭外界批評是「網路戒嚴」。
今陳耀祥赴立院交通委員會，會前接受媒體聯訪時說明，昨公布「數位通訊傳播服務法」相關架構，希望能在農曆過年前公布條文，後續還要舉辦公聽會，徵詢學者專家意見，經過跨機關討論，才能做出確定版本送交行政院審議。
陳耀祥解釋，「數位通訊傳播服務法」規範的對象主要是以大型線上平台為主，要管理網際網路平台業者責任，但當媒體追問是否為網路戒嚴，他則駁「沒有網路戒嚴問題」，隨即快閃離開結束訪問。