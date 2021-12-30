蘋果MacBook為何屹立不搖？內行曝「3點」必買：爽用8年
許多「果粉」信仰超強大，不僅是iPhone手機的忠實用戶，也會購買蘋果其他產品，像是AirPods、iPad、AirTag、MacBook等；不過，就有網友好奇，為什麼一堆人筆電都買蘋果的MacBook，MacBook在市場上是怎麼屹立不搖的，貼文一出，也有內行人曝3點，直呼「真的必買」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:08:39
該名網友在PTT以「 不是設計系的 買Mac有什麼優點」為題發文，表示平常也不是做美編或是設計相關，需要弄到Mac，不過看路人也有不少不是做設計的人是用Mac，因此讓他好奇發問「那有什麼優點值得多花一點錢，棄Windows而用Mac嗎，有沒有八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「我已經習慣蘋果那套了，用別家反而不習慣」、「M1 輕文書超強的」、「寫程式啊，用過回不去」、「對工程師而言開發也很方便，除了工程師跟設計師就是潮的功用」、「寫code啊」、「剪片好像比較順」。
也有內行人曝3優勢，分別是「耐用、方便攜帶」、「價格合理」和「電池續航力佳」，「MacBook電池續航力樂勝」、「m1其實便宜又好用」、「macbook air其實也沒多貴了」、「m1其實便宜又好用」、「Mac比windows還便宜啊，同樣價格效能屌打」、「很難壞的筆電」、「續航、效能」、「性能好啊」、「朋友有一台用了8年還健在，攜帶也方便」。
不過，也有網友認為，「潮，沒了」、「潮、裝逼」、「爽度、優越感」、「網美去咖啡廳裝B拍照用」、「你確定真的有屌打同價位的win筆電嗎？」、「近看發現是windows系統」、「我讀設計做設計 我從來沒買過MAC，我工作職場只有不做設計的人在用MAC」。（編輯：郭佩蓉）