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當直播主沒想像中好賺！內行抖「最重要」條件：不是臉蛋

▲內行透露，直播不光只是靠臉蛋就能賺錢。（示意圖／取自Shutterstock）
▲內行透露，直播不光只是靠臉蛋就能賺錢。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-30 10:00:55

網路行業越來越盛行，有許多人以直播、拍片、KOL等為正職，多出了許多新興行業，而近日，就有網友認為直播行業很好賺，為何留在該行業的卻不多人？對此內行則出面解釋，直播不光只是靠臉，最重要的是還需要懂得說話，讓觀眾願意在免費觀看的直播中願意掏錢，否則可能上班一整天，換算下來收入卻是寥寥無幾。

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▲原PO好奇，直播行業門檻低又好賺，為何從事的人卻很少？（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇，直播行業門檻低又好賺，為何從事的人卻很少？（示意圖／取自unsplash）
根據原PO於《PTT》發起討論，他表示直播不像模特兒，需要站展場、接外拍、接COS等；也不用像做網拍，要進貨理貨還要繳店租，甚至有可能可能遇到奧客找麻煩，相比之下直播入職門檻低、成本低、又好賺，為何卻沒有一堆人踏進該行業呢？

對此內行網友則解答，直播並沒有想像中的好賺錢「講話要有梗，光這點就很難了」、「因為口條跟顏值(觀眾緣)要兼具，而絕大多數人都只有其一」、「臉跟身材還是要有的，講話也要有點內容」、「你只看到好賺的吧，播一整晚兩三隻小貓斗內還不如去跑外送」、「門檻明明超高，要能賺到自給自足外貌要好看，還要有梗風趣活潑有特色，哪是低門檻的職業」

但也有不少網友表示，雖然不一定很賺錢，但該行業還是有很多人願意嘗試「其實還蠻多的，但現在沒顏值、沒行銷紅不了」、「直播很多女生在做啊，白天服務業，晚上兼職直播也一大堆」。（編輯：鍾怡婷）

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