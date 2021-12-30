5台機車「整齊停格線內」！他一看臉綠秒檢舉：誤會大了
「請問你們是不是誤會了什麼？」現今公共停車場都須於便捷處設置行動不便之身心障礙者專用停車位，並視實際需要設置指示標誌，不過近日有網友發現，身心障礙者專用停車位的上下車區域，竟有5台機車整齊地停放在格線內，讓他當場傻眼，貼文曝光，也引來網友狂罵：「一堆雞腿換駕照」、「給輪椅族造成困擾」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:13:53
該名網友昨（29）日在臉書「爆怨2公社」中貼出一張照片，只見照片中，身心障礙者專用停車位旁畫有一排斜斜的格子，也有5輛機車按照格線整齊地停在裡頭，不過，這其實是身心障礙者上下車的區域，斜格子也是為了標示上下車區域而特地畫上的，讓原PO忍不住傻眼直呼：「請問你們是不是誤會了什麼？」
貼文一出，網友紛紛留言，「一堆雞腿換駕照」、「這樣叫行動不便的怎麼下車」、「停這種的駕照是不是要繳回啊」、「一堆雞腿換駕照，而且沒念書沒認識文字」、「這樣是讓輪椅怎麼上下車，想踹倒機車都有難度」、「當一個人開頭停了一台，後面就會接二連三」、「給輪椅族造成困擾」。
也有網友建議直接檢舉，「沒貼識別證或是非特製機車全部1200，怎麼會蠢成這樣」、「全部拍照可以檢舉」、「排好排滿，一起拖」。事實上，根據交通管理處罰條例第五十六條，駕駛若於身心障礙專用停車位違規停車，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰，提醒民眾停車前可要先看清楚，避免造成他人困擾又傷了荷包。（編輯：賴禹妡）