111年勞保紓困貸款今開辦　每人最高可貸10萬元

111年勞保紓困貸款今（30）日起開辦！勞保局表示，每人最高可以貸款10萬元，貸款期間年息1.28%，前6個月按月付息不還本，有需求的民眾可以利用網路或是到土地銀行各分行申請。
記者許若茵／台北報導
2021-12-30 10:13:19
勞保局指出，111年勞保紓困貸款從今天起至明（111）年1月14日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。若以借款10萬元計，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。
勞保局說明，申貸資格為生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日111年1月14日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，但已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。
勞保局提醒，基於防疫考量，並未免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請有意申請的民眾，於截止日前儘快到土地銀行各地分行或土地銀行入口網站申請辦理，點選進入土地銀行入口網站申辦，全程e化免臨櫃，可直接於線上完成申請、簽約及對保手續，例假日亦可使用。