長榮發年終「狂撒40個月」！他一算驚呆：朋友爽賺800萬
受疫情影響，全球貨櫃輪運價水漲船高，長榮海運（2603）今年景氣熱翻，前三季獲利已經突破1500億，賺得盆滿缽滿。而長榮海運去年的年終獎金發出10個月，今年竟狂撒「40個月」，讓員工爽歪，也讓外界超羨慕，對此，就有網友表示，朋友在長榮，一次爽拿800萬，真的「超羨慕」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 10:39:15｜2021-12-30 10:44:00
長榮海運去年賺243億元發出10個月年終，今年拜疫情以及全球塞港之賜，貨運業忙翻天，運價居高不下，長榮海運的業績也創長紅。一口氣大方發出40個月年終，讓員工看到都不禁開心驚呼，而看在其他受到疫情衝擊的行業從業人員眼中，更是如人飲水冷暖自知。
消息一出，在PTT上掀起熱烈討論，「40個月是什麼概念...」、「可以休3年」、「至少有150萬，好爽..」、「經理級不就三四百萬？！」、「要是員工又有股票，賺爛了」、「長榮一直都很大方，外加今年股價大爆發，員工們都賺翻了」、「長榮這才叫做把員工當家人」、「爽賺頭期款」、「反觀科技業....」、「航運業的台gg」、「一次40個月真的屌打科技業了」。
其中，也有人表示，就算底薪只有2萬5千元，年終至少也是百萬起跳，更有人透露友人年終領到的真實數字，「底薪2萬5，至少百萬起跳」、「船副薪資15萬，等於領600萬....」、「朋友在裡面，一次領800萬阿」、「問了在裡面的朋友，直接領到36個月，爽翻」、「最底層助理也有10個月起跳，股版內行真水手說助理看到時還以為看錯，結果真的是10個月」。
對此，就有不少人感嘆「好想去長榮上班」，「X，超羨慕，選錯行業」、「真的很爽，還在喊窮的快加入長榮海運了」，但也有知情人透露「內勤4萬起跳喔，不過很操很血汗」、「大學生進去月薪就4萬up了」、「要進長榮都要經過履歷初審筆試面試體檢，沒在內推的」。（編輯：郭佩蓉）