板橋溫馨公寓出租！內部裝潢曝光 眾細看毛炸：有160房
房客在租屋時，考量的點通常都是地理位置、租金、方便性及裝潢，不過近日就有一名網友投稿，表示板橋有一間四房公寓正在出租，主打溫馨風格，點進去看到照片，卻發現有點不太對勁，貼文曝光後，讓不少網友看了立馬笑喊：「這應該不叫溫馨，應該叫莊嚴吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 11:10:16
臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」就有網友投稿，板橋一間溫馨四房公寓正在招租，從照片看來，客廳整體看起來相當寬敞明亮，地板也是整齊地排滿乾淨磁磚，不過，四周牆壁卻是由灰白色磁磚組成，且還排成格子狀，不免讓人產生遐想。
根據房屋介紹，這個物件為4房2廳2衛的公寓，總共42坪，每月房租為35000元，押金則是2個月，採光佳且通風，也有陽台，鄰近捷運站及火車站、夜市等，生活機能相當不錯。
不過，不少網友看到照片還是直搖頭，「牆壁上那一格一格該不會開的起來吧」、「中間要放一尊地藏王菩薩，然後再擺個自動念佛機24小時誦經，這樣就對了」、「肅然起敬」、「這畫面有音樂：南無阿彌陀佛」、「正面160房，我數過了」、「全鄉的長輩都在這，根本造勢晚會吧」、「這應該不叫溫馨，應該叫莊嚴吧」，就連立法委員賴品妤都忍不住留言笑喊：「這豈止4房！」（編輯：賴禹妡）