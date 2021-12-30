台灣一堆人年薪不到50萬？眾淚指「1行業」：到處都是啊
行政院主計處於23日公布2020年國人薪資中位數為50.1萬元（年薪），年增率0.48%創四年最低。消息一出，便引發外界討論，其中有位網友好奇詢問「年薪不到50萬的『正職』真的那麼多嗎？」其中「1行業」被許多人點名，無奈苦嘆「真的一堆」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 11:39:10
原PO於PTT八卦板上指出，2021年台灣年薪中位數是50.1萬，代表接近一半的受雇者年薪不到50萬，讓他震驚直呼「真的有這麼誇張嗎？」他舉例若一人月薪35K，加上年終獎金，應該可以領到將近或超過50萬，「代表很多人根本領不到上述的薪水？到底哪些正職工作可以年薪不到50萬呢？？」
問題一出，瞬間就引來眾人討論，「滿地都是好嗎？大部份台灣人的薪水」、「肯發兩個月年終的企業你以為很多是不是」、「我中部傳產魯蛇作業員，早班不到3w，中班加班別津貼才有，年終號稱3個月.....但是用基本工資算」、「旅館櫃檯正職」、「你是不是不知道文組的悲傷」。
其中「餐飲業」則被最多人點名，直言「蠻多的吧，你算一個月4萬，外面普通餐飲服務業招人都不到這個價吧」、「南部餐飲店長月薪不到35還沒年終，不到50萬的真的可悲」、「別說中南部北部也一堆吧= =，尤其餐飲的」、「服務業七成以上都是，路上店員那些」。
事實上，根據主計總處資料，若單以行業來說，109年薪資中位數最高的是金融及保險業96.9萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業71.5萬元，專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業均逾60萬元；但藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含小學以上各級公私立學校等）相對較低，均未達40萬元。（編輯：陳雅雲）