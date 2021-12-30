好市多員工急喊「不要用推車」！真相全場跪了：這有練過
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，賣場內除了提供琳瑯滿的各式商品外，還時常祭出不少優惠，吸引大批民眾前往光顧。不過，近日就有網友前往好市多時，遇到員工告知「希望客戶不要用手推車」，原因揭曉也引發不少人大讚「真的辛苦了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 12:43:18
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示某日前往好市多採購時，剛好遇到手扶梯故障的情況，所以當他進場時，員工就在門口不斷告知「每人發一個購物袋，希望客戶不要用手推車，以免無法將推車裡的東西搬走！」
他透露，當準備結帳時，有不少客人和推車擠在走道上，「因為手扶梯還沒修好，大家買了滿車的物品都在等電梯」。沒想到，下秒員工就出來一一檢視大家的推車，「買滿車的繼續排隊等電梯，買的比較少的人，員工馬上拿出好市多購物袋幫忙裝起來，協助客戶走樓梯到一樓」。
原PO強調，「重點是他們自動的背起購物袋，幫忙搬物品，協助客戶到一樓再讓我們帶回家這些戰利品！」內文最後也不斷感謝好市多的員工，「感謝你們應變快速，沒有讓手扶梯故障擾亂購物的心情！」
貼文曝光後，隨即引起許多人大讚留言，「還好去沒遇到這狀況！真的辛苦了！」、「員工今天錢難賺」、「你以為危機處理怎麼來的，訓練來的呀～這些都是成本」、「感覺有演習過」、「之前假日也遇過一次，員工服務很好，怕太重還幫忙分袋子裝」。（編輯：陳雅雲）