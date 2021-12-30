長榮年終爆衝40個月！網一算揪出「2關鍵」：不相信都難
今年全國貨櫃運價飆漲，海運業的獲利也跟著增加，長榮海運（2603）今年前三季賺取超過1500億元，預估第四季加上之後賺破2000億，今（30）日就傳出有員工領到40個月的年終獎金，一早就有不少入帳截圖在社群平台瘋傳，有人一睡醒就被戶頭入帳金額嚇瘋，但消息曝光之後引發兩極反應，一派人羨慕喊要跳槽，另一派人則認為根本不可能，公司也要賺錢，怎可能連基層員工都有40個月，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 13:17:04
網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「各位來分享你的年終囉，人家大公司40個月，真的只能羨煞了，小弟年終紅包去年5000塊，不知道今年會不會多ㄧ點QQ」貼文一出，網友紛紛回應「真的好羨慕....被錢砸醒」、「蠻好的，公司賺的多也願意發給員工」、「這種事情就是要多宣揚，給各大企業壓力」、「真的有夠扯，年終超過10萬就偷笑了，還百萬」；也有網友提出質疑「最好是人人有獎＝＝公司不用賺錢喔」、「高層能領而已好嗎？以為全部都有喔，公司又不傻」。
不過，有網友則精心計算表示「覺得其實不太意外，按照長榮今年賺2000億來算，公司規模1700人，均薪算10萬，每人40個月也才6.89億，根本是冰山一角，去年長榮賺200億就發10個月，今年十倍只發四倍的年終，還真的算客氣了，即便不是全公司都四十個月，肯定也有不錯的年終，贏過各大企業，是各大企業應該要學習的」。
而對於長榮海運受惠於今年獲利大爆發，員工可拿最高40個月的年終獎金，長榮僅回應強調，年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。（編輯：張嘉哲）