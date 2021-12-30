全家福袋值得敗？女買2包一開秒哭 內行抖「隱藏真相」
每年到了年底，各家超商就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣，而近日，四大超商除了7-11以外，都已經陸續開賣，吸引不少民眾前往購買。而就有網友分享自己買了兩包之後，打開卻哭了，其原因引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 13:38:13｜2021-12-30 14:40:43
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「買了兩個全家的福袋，結果打開都沒有玩具小物，好悲劇.....」只見貼出的照片，福袋中的內容物有飲品、餅乾、零食等等，兩包內容物可以說是一模一樣，原來原PO看許多人都有抽到如「天竺鼠車車的玩偶」或是「美樂蒂的袋子」等等，結果自己什麼都沒中，顯然運氣稍稍不佳。
而貼文曝光後，引發不少網友熱議「我買這包根本跟你一樣啊」、「我的有天竺鼠車車哈哈哈」、「我的有五片口罩欸，還不錯啦」、「這種東西真的很看運氣」、「比較喜歡有小物的，但可惜妳沒抽到」；而也有網友指出「吼，福袋重點一直以來都是那張抽獎券啦」、「抽獎券才是本體」、「抽獎券才是福袋重點，其他內容物怎可能挑到自己想要的」、「花小錢搏大獎才是福袋真諦」。
而這次全家「2022祥虎福袋」，單包售價200元，內含飲料、零食與一張抽獎券，其獎項包括兩台超過三百萬價值的保時捷名車，以及KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等等，如果福袋內的物品不盡人意，民眾仍可上網登入序號參加抽獎，也許下一個百萬名車得主就是你！（編輯：張嘉哲）