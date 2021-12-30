搭Uber發現「1詭異現象」！他喊：小黃比較好 全場愣住
都市大眾運輸工具選擇多，像是捷運、公車等，相當便利，不過有些地方仍需要靠汽、機車才能到達，或是有些地點離捷運站、公車站牌過遠，因此還是有不少人會自行開車，或是叫Uber、搭計程車；就有一名網友發文，表示他發現搭Uber的「詭異現象」，並直呼「小黃比較好」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 15:21:02
該名網友在PTT以「UBER司機是不是比較嚴肅？」為題發文，表示雖然很多人說計程車司機的素質比較不一，但他卻覺得計程車大哥給人的感覺比較親和自在。
原PO接著說，因為他最近搭Uber時，司機給他的感覺就「嚴肅很多」，「司機整個塞面（臭臉）」，也讓他不禁好奇發問「為啥這樣呢？有卦嗎」？
貼文一出，網友全愣住，不少人紛紛替Uber司機說話，「專心開車不錯阿」、「認真開車被說嚴肅，是不是還要陪你喝一杯聊天」、「很好啊，不會一直跟你尬聊」、「不然要陪你說相聲嗎」、「跟小黃司機在那累死猜選邊站還不如uber，司機平常也多數上班族，我搭車只想休息，搭個車而已，聊什麼聊，花錢還要陪臉」、「一個全職，一個多數兼差，比什麼」、「我上車就會說我想休息一下，安靜一整路」。
也有網友認為，「小黃真的有夠煩，愛聊天」、「小黃超煩，我花錢搭車還要陪它聊天，X」、「Uber跟小黃一樣」；還有人提醒，「開車請不要分心」、「也不用聊天啦，基本說，你好，下車說謝謝搭乘」、「我一定都勾不准聊天」。（編輯：郭佩蓉）