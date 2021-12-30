非海運「年終也有30個月」！長榮員工低調認了 網友羨炸
即將來到今年的最後一天，各家公司將陸續發放年終，而今（30）日長榮海運卻傳出驚人消息，該公司員工爽領40個月年終，羨煞眾人。而部落客「地產秘密客 Ting & Sam」也在臉書上發文，表示自己在長榮國際上班的朋友，雖非任職於海運單位，年終也有高達30個月，相當驚人。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 15:28:44｜2021-12-30 15:40:49
部落客「地產秘密客 Ting & Sam」於臉書中發文，說明長榮海運相當霸氣，給自家員工年終多達30-40個月，專員光年終就能拿到150萬，讓長榮員工在一夜之間通通成為百萬富翁！
聽聞消息後，她立即連繫了在長榮國際工作的朋友，朋友接到電話後，先是羞澀地說自己不在海運，年終還是比較差，而「地產秘密客 Ting & Sam」持續追問「是多少？」，朋友終於說出「應該年終平均有20-30個月。」，聽聞數字讓部落客大嘆「以後小孩要念傳播打斷他的腿（誤），媒體業薪酸對比，要是我就去買房子」。
網友見數字紛紛羨慕到極點，眾人回覆「太羡慕了」、「真好！」、「買房+1」、「有資傳的人現在在長榮海運」、「聽說40m只是平均……」。 （編輯：李惠婷）