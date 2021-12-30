早餐店怎點最快？「2品項」被店員認證：絕對先出餐給你
近年來早餐店發展越來越精緻，店內的商品更是五花八門，以此抓住不少民眾的胃。但客人越多，等待餐點的時間也越長，就有位在早餐店工作2年的店員分享，早餐店「2品項」點了最快，甚至表示「會優先出餐給你！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 15:36:05
原PO於Dcard上發文，表示自己在早餐店做了2年員工，想和大家分享「去早餐店怎麼點現做早餐最快」。他緊接著說道，若只點飲料如大冰奶當然最快，再來則是果醬吐司類，「吐司烤一下抹醬就可以出餐了，厚片類不算吐司喔！厚片類都要烤很久，如果有焗烤肯定更久」。
他也進一步說明，若點的餐點內有火腿、培根、豬排、漢堡肉、卡拉雞等材料，因內容物越厚，處理時間也較久，「尤其是有些傳統早餐店，因為沒有炸鍋，都是炸物用煎的，炸物用煎的，除了時間拉長，口感也沒有那麼好，薯餅不脆就是失敗中的失敗」。
至於不少人最愛的鐵板麵，他指出部分店家另有不沾鍋來做餐，「而不是真正用鐵盤去炒，用鐵盤去炒口感整體會比較好吃，但忙碌時候，要讓出這麼大一個位置炒麵，肯定要等」。
因此他建議「只點飲料最快、點果醬吐司不烤也很快」，若點選這兩物，在超級爆忙早餐店中，店家可能會優先出餐給你。文末他也推薦大家小訣竅，「通常早餐店都可以電話點餐，然後自行去拿取，點完之後，問多久可以去拿，這樣省時又省力！」
貼文曝光後，就引起眾人紛紛留言討論，「最討厭那些給我點卡拉雞的在那邊給我催」、「我都提早打電話去，這樣還可以在家拖拖拉拉再出門」、「我自己有在早餐店打工，點飲料真的是最快的！原PO講的都有中」、「買做好的最快吧？永和豆漿那種」。（編輯：陳雅雲）