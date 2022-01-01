兒在家啃老8年！年邁母祭出「1狠招」 全場喊讚：做對了
找不到工作、不願低就的青壯年，在家靠父母養，他們被稱為「啃老族」，此現象在世界各國也越發常見。近期就有位年邁母親訴苦「兒子已經8年沒有認真工作」，詳細過程也引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 14:00:00
一位年邁母親在論壇《匿名公社》上提到，兒子大學畢業後，就成天在家玩電腦遊戲、手機不離身，剛畢業時有上班，但不到1個月就離職，並聲稱「被公司老鳥、上司欺負」，開始成天待在家，這樣的狀態就維持了8年。
逐漸年邁的原PO與老公，每次對兒子勸說，都被敷衍帶過。直到近期原PO老公因肝癌過世，兒子才開口說要振作，出門找工作，但材持續不到2個月，又開始故態復萌。
見到這種狀況，讓原PO下定決心要爸房子賣掉，並利用這筆錢到養老中心安度晚年，更對兒子說「你答應過你爸的，所以年後你要找到工作，並且搬出去自己住，這事情就這麼決定了」，強迫兒子長大。
詳細經過曝光後，立刻有不少網友喊讚「您這麼做是對的，不然這樣下去他只會繼續廢在家」、「讓他這樣8年，你們已經很寬容了，最後能做出放手的決定，很不容易也很敬佩」、「畢業8年，也夠本了吧？基本上就是社會新聞上啃老族。以後也許會變本加厲，現在放手對他是好事」、「還好妳把房子買了住老人院。不這麼做他會永遠巴著妳不放，直到妳死」。（編輯：潘毅）