房市／已婚vs.單身　2購屋族分別愛住這些重劃區

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第2點是育兒環境完善、資源充沛，吸引家庭移居，林鈺祥表示，林口的教育資源是雙北重劃區中相對完善，林口有10間國小、多所國際學校可選擇，又規劃完善人行道、綠覆率高等，空間感開闊，不像雙北騎樓多被機車佔據，推嬰兒車方便，有家庭的購屋族以A9捷運站周邊的5年內電梯大樓最受喜愛，單價也從今年上半年的35-38萬上揚至下半年的38-40萬。
信義房屋淡水新春店主任葉天蕙觀察，淡水一人一宅的比例為新北市各區最高，原因在於有愈來愈多單身族群到淡水購屋，有外地客也有在淡水讀書、工作後就近落地生根的族群，部分是年輕或年長的單身女性，沒有婚姻但仍要擁有房產，給自己穩定的依靠，淡水房屋單總價親民，即使一人付房貸，也不會有太大負擔。
葉天蕙表示，這些單身購屋族，會傾向找安全的住宅區塊，會希望是重劃區、有社區管理的電梯大樓，並有天然氣，因為若是裝瓦斯桶有外人進出，對女性安全就有疑慮，他們多會看屋齡15年內的2房或1+1房，單價25-27萬，總價500-700萬。
除此之外，也因淡水有老街、河景等天然景觀，也吸引即將退休的族群有規劃置產的需求，近年來也因淡海輕軌通車，淡江大橋又如期興建中，也有不少看好淡水未來發展性的置產客提前布局。