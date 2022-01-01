車門上冒出「詭異設計」！年輕人霧煞煞 真實用途網讚爆
現代科技不停進步，同樣的東西經過十年，如今模樣已與過往大相逕庭。就有網友發出一張照片，可以看出是台舊型汽車的車門，特別的是上頭安裝了一隻搖桿，他詢問眾人這是何用，貼文一出引起網友熱烈回覆，都大嘆說「這是小時候才有的東西啊！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 08:00:00
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》中上傳一張圖片，可從圖片細節看出是台舊型小客車的車門，該有的車門把手和窗戶一個不缺，卻有個地方與現今汽車大不相同，那竟是它多了一根搖桿，於是原PO詢問「請問車門上這隻搖桿幹嘛用的？」
貼文發出引發熱烈迴響，有些閱歷的網友一眼就認出這是手動調整汽車窗戶的裝置「窗戶手動開關」、「轉窗戶啊！小時候都是這種車」、「搖車窗的，另外可以掛東西」、「好懷念」、「難得看到的....手搖窗」，而年輕人則完全沒看過「我才15歲我沒看過」。
其他網友則依照手搖桿的外表，發揮創意給出奇葩回答「手動刨冰機有用過吧！」、「發動車子專用」、「發動機，用力轉，車才能發動」、「打開加速器，別忘了，要喊出來！！！」、「阿斯拉～打開推進器」。 （編輯：李惠婷）