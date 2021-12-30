家樂福馬桶「藏玄機」！內行曝設置原因 網讚：超貼心
不管在任何場合，很多人首先想確認的都是廁所位置，以免三急時手忙腳亂，若在廁所中發現貼心設施，但必定為該場所大大加分。就有民眾發現知名的量販店家樂福，女廁裡馬桶上有著兩層設計的奇異設置，於是上網詢問作用，而網友也解答為小朋友所設計，讓媽媽帶小朋友進來時，可放下上層較小的坐墊給孩子使用。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 21:26:54
原PO於Dcard發布一則貼文，內文僅含一張照片，可看出是一個日常都能見到的馬桶，可原PO發現它具有兩層坐墊，第一層與正常馬桶大小無異，另一層坐墊中的空洞則相較之下小很多，非常特別，於是詢問「為什麼家樂福馬桶有兩個坐墊？」
熱心網友解答此為親子用馬桶，上層為屁股較小的小朋友設計，下層則給成年人使用「親子馬桶喔，媽媽可以帶小朋友一起上，小朋友是用上面的那層」、「因為有大屁股跟小屁股」、「上面給小朋友的」、「上面那層洞比較小可以給小孩或老人用吧？怕他們屁股跌進馬桶」。
有人大讚家樂福的這種設計相當貼心「你沒說我都沒發現，有被貼心到」，也有網友認為公共馬桶的坐墊不衛生，故幾層都部會使用「在外面遇到坐式馬桶都會深蹲」、「我都不敢用」、「管他幾層，我都不會坐」。 （編輯：李惠婷）