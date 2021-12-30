癡呆飼主被迫與愛犬分離！善心律師團出手 最終感人相聚
終於能團聚了！73歲的「勞倫斯（Lawrence Knight）」舉目無親，身邊只有愛犬拉布拉多「米莉（Millie）」陪伴，在被診斷患有癡呆症後被送往養老院，也因此被迫與愛犬分離，後來在律師事務所的幫助下，勞倫斯重新與米莉團聚，日後也能相伴一生。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 21:55:04
勞倫斯妻子逝世後，愛犬米莉成為他人生中唯一的家人，可晚年診斷出患有癡呆症後，勞倫斯被評估缺乏照顧自己生活起居的能力，於是被送入一間養老院，可該院禁止米莉一起入住，被逼無奈下，米莉離開了勞倫斯身邊，單獨被送進狗狗收容所。
勞倫斯對這變故相當沮喪，在養老院的兩年時間一刻都沒忘記米莉，對送入收容所的愛犬十分憂心，於是決定委託律師事務所，協助他爭取米莉的撫養權。經過幾次法院聽證會後，律師團終於獲得成功，勞倫斯被送往能與米莉團聚的住所，律師團也為勞倫斯申請輪椅，讓他能坐著輪椅帶米莉出去散步。
勞倫斯與米莉在新的療養院中生活的相當快樂，該院經理也表示「自從米莉來到這裡後，牠就成為了我們的一員，且帶給院內眾人很多快樂」。勞倫斯與米莉扛過艱難的歲月，透過律師團的幫助和勞倫斯的堅持，一人一狗終於重新團聚，希望他們能一起度過精采快樂的餘生。（編輯：李惠婷）