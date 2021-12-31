跨年夜至元旦強輻射冷卻急凍！下探11度 戶外活動宜保暖
中央氣象局表示，今（31）、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大。台灣東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。跨年夜至元旦清晨，新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下，戶外活動應注意保暖。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 06:41:29
氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日、明晨受乾冷空氣影響，白天北台灣涼冷、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫：北部13至17度，中部11至24度，南部12至27度，東部13至24度。
吳德榮指出，跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度；但因「強輻射冷卻」，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下；戶外活動應注意保暖。
吳德榮提醒，北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。明上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，明晚至下週日另一小股東北季風影響，大台北亦有局部短暫雨的機率，北台偏涼，中南部舒適早晚涼。下週一至週三東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：倪浩軒）