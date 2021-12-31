101煙火最佳觀賞位置曝！一張圖看各地迎元旦曙光指數
今天是元旦3天連假的第一天，也是2021年的最後一天。無論是跨年夜要出門看煙火，或是元旦清晨想要追尋2022年第一道曙光，掌握天氣都是非常重要的，中央氣象局特別貼心替大家整理了全台各地的曙光指數，以及觀賞101跨年煙火的最佳方位，並提醒民眾戶外活動注意保暖。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 07:03:21
中央氣象局表示，各地看曙光指數用兩句話概括便是，「基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高，尤其中南部高山見曙光機率更高」。至於明晨最早日出時間，本島平地是屏東恆春龍坑06:35，離島是台東蘭嶼06:32。
至於跨年夜在哪看煙火比較好？中央氣象局以台北101為例，在煙火施放地點的上風處較佳，今晚風向偏東風，在101的「東側觀賞」會比較好唷！
氣象局提醒民眾，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動、欣賞絢爛的煙火或是想看元旦第一道曙光、參加元旦升旗，因氣溫偏涼，請大家要注意保暖。東半部有局部短暫雨，大台北也有零星降雨，在外活動記得攜帶雨具備用。中南部日夜溫差明顯，早出晚歸者請務必備妥外衣。（編輯：倪浩軒）