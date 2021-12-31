想領40個月年終？長榮海運「職缺」曝光 這2項月薪19萬
今年全國貨櫃運價飆漲，海運業的獲利也跟著增加，長榮海運（2603）今年前三季賺取超過1500億元，預估第四季加上之後賺破2000億，（30）日就傳出有員工領到40個月的年終獎金，一早就有不少入帳截圖在社群平台瘋傳，消息曝光後引發不少人激動喊「跳槽啦！跳槽啦！」，而也有網友立刻查詢長榮海運是否有應徵職缺，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 07:27:28｜2021-12-31 07:31:00
根據長榮海運在104人力銀行的資訊，有分為「陸勤」以及「海勤」部分，陸勤部分有週休二日、特休、退休金、勞健保、免費午餐、立榮機票優惠、旅遊住宿優待、年終獎金、生日禮金、三節禮券（品）等補助費；而海勤雖然沒有年終獎金，但起薪不低，還有領合約獎金、考績獎金、上下船交通費補貼、婚、喪喜慶慰問金、年節禮品(券)、年節加菜、國輪船員享勞健保及勞退提撥、福委會福利。
而仔細端看目前長榮海運徵才的職缺，包括一等管輪（二、三管）、一等船副（二、三副）、銅匠、機匠、輪機乙級儲備人員、培訓大廚，以及一等水手、幹練水手、甲板乙級儲備人員，其中一等管輪（二、三管）、一等船副（二、三副）起薪從7萬元~19萬500元不等，徵求人數不限。
不過每一個職務都各自有條件限制，需要有相關的訓練證書以及執照才能夠應徵，如果是沒有相關證書者，包括船員（輪機部門銅匠、機匠）及甲板部門一等水手、幹練水手這2項職務，也可由長榮海運安排自費訓練，取得證書後錄用。而貼文曝光後，引發不少網友熱議「哭了讀錯科系啊.....」、「是不是想重新念一次大學？」、「看來只好去自費考證照了！」、「各位年後不用等了啦！衝一波」。（編輯：張嘉哲）