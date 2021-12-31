第一次衝百元剪髮驚呆！男抖「真實理由」：難怪這麼多人
百元剪髮近幾年頗夯，相比較格昂貴的髮廊，因為擁有便宜、方便且快速的優勢，深受不少大眾喜愛，不過，也常常有「技術沒有比髮廊好」的聲浪湧現。而近日，就有網友分享自己髮廊設計師談論百元剪髮的看法，但卻引出不少過來人分享經驗，更直言第一次剪完百元剪髮之後感到非常震驚，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 08:44:09
原PO在PTT貼文指出「朋友在西門町當設計師，一次理髮700起跳，如果是專屬設計師，還有2000剪一次頭的，我就問他對百元理髮搶走他們很多生意有什麼看法？結果他說他們一點都不在意，因為那是窮人去的地方，不影響我們的生意，請問設計師朋友說的有沒有道理？」
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，真正的大老闆都是去百元剪髮好嗎？」、「花2000剪完跟被狗啃的一樣，才會超氣」、「100就能剪哪需要剪到700」、「客群不同也要嘴寒酸喔....」、「超級沒道理，很多年薪三四百的都以剪頭髮也都剪百元啊」、「一百也能固定設計師，剪久他會變的很仔細，不需要兩千的」。
另外，也有不少網友透露自己百元剪髮經驗「以前都剪好幾百的，剪過一百之後才發現，以前真的太盤了.....」、「第一次剪百元之後，才發現根本不輸髮廊，尤其男生根本沒差.....難怪這麼多人愛去百元剪髮」、「我高中開始都去剪一次成人900，出社會都是100了」、「有些百元技術不差，也有收上千剪壞的」、「男生剪100跟1000根本沒啥差，差的是臉」、「男生真的沒差，百元剪過回不去」。（編輯：張嘉哲）