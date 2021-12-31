樂極生悲了！他上網秀「大包年終」慘被記大過 關鍵曝光
長榮海運30日傳出員工可領到最高40個月的年終，讓年終獎金的議題熱度直線飆升，不少上班族紛紛超羨慕喊「今年公司要我們共體時艱啊！」、「好想轉職」，但也有其他佛心公司也同樣有不錯的年終。而就有網友透露「自己的朋友上網炫耀年終，結果慘被公司記過」，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 09:13:34
原PO在PTT貼文指出「我朋友上網炫耀今年年終超大包，結果被公司記大過，看來褲底也要一大包了，這樣算不算樂極生悲？」而文中並未提及到底是哪一間公司，網友紛紛留言「記大過會怎樣啊」、「本來就是被記活該，錢不露白好嗎，低調一點」、「用嘴巴講就好了，還拍圖就是蠢」、「公司說要低調還不低調，就違反規定幫QQ」。
而不少網友也點出關鍵，即便今天公司給再多的年終，都不應該上網炫耀，因為許多企業其實都有所謂的「密薪制」，也就是不得對外透露真實薪水以及年終獎金真實數字等等，因此最近網路上瘋傳許多入帳截圖都有可能已經違反公司規定，進而遭到公司的處分。
而事實上，突然間一次領到這麼多錢，難免興奮會想與親朋好友分享，但民眾切勿自身處在公司的規定，因而上網瘋傳自己的任何薪水入帳截圖，免得到時才剛到2022年，就先挨上一記懲處，得不償失。（編輯：張嘉哲）