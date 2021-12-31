老天不公平！25歲學霸正妹身材超不科學 牆壁字畫都認證
我們總說上天是公平的，沒有一人是完美無缺，但這可不一定！近日有網友神到一名大陸網紅，其不僅長得甜美細緻，還擁有魔鬼般的身材，最令人感到驚訝的是，該位正妹還是一位學霸，讓不少網友直呼「這真的完全不科學」、「看了頭都暈了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 10:30:32
PTT表特版近日有網友分享一名正妹，名為「糯美子」，女神級的臉蛋，一頭長髮飄出氣質，據了解，糯美子1996年出生，皮膚嫩白，五官精緻帶著點純真，因為髮色屬於淺色，乍看之下還有點像混血兒，而擁有天使臉蛋的她，身材也同樣不落人後，以「比臉大巨胸」闖出名號，在微博可是有超過260萬人追蹤，人氣相當高。
仔細端看「糯美子」的微博，經常會分享自己的日常穿搭，近日一張「有容乃大」的字畫合影，前凸後翹的好身材，剛好搭配字畫諧音，讓不少網友全部看暈「您正是有容吧？」、「這個諧音雙關可以啊」、「這個字畫也太符合妳」、「這字畫真的太應景了，好漂亮」。
人家常說「胸大無腦」，糯美子的外型也的確常常遭到網友調侃，但其實，糯美子卻是就讀於上海交通大學的學霸，是兼具高顏值、好身材以及優質學歷的女孩，想必在學校也肯定是風雲人物，喜愛精心打扮的她，除了一般日常穿搭，也常常接下Cosplay工作，往往都辣到讓網友覺得不太真實。（編輯：張嘉哲）