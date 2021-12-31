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煮關東煮「白色棉花糖」突浮出！真面目揭曉：去日本必買

▲有女網友烹飪冷凍關東煮料理包時，意外發現一堆像極「白色棉花糖」的食材，而引來行家揭開其真面目，大讚「去日本必買」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲有女網友烹飪冷凍關東煮料理包時，意外發現一堆像極「白色棉花糖」的食材，而引來行家揭開其真面目，大讚「去日本必買」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 11:17:49

近日氣溫逐漸下降，在冷冷的寒冬中，不少人喜歡來一碗熱騰騰的關東煮，以此讓身心感到溫暖。不過，就有一名女網友透露，買了一盒冷凍關東煮料理包回家烹飪，卻發現有許多「白色棉花糖」浮出，讓她納悶詢問其真面目。問題一出，就引來行家驚嘆直呼「去日本時必買！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己買了一款冷凍關東煮料理包回家享用，但烹煮完成後，卻發現有一堆像極「白色棉花糖」的不明食材漂浮著，讓他好奇詢問「有人知道白白那一塊是什麼豆腐嗎？市面上沒看過？很輕～很像棉花糖～漂浮在上面！」

▲女網友烹飪冷凍關東煮料理包時，發現像極「白色棉花糖」的食材。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書
▲女網友烹飪冷凍關東煮料理包時，發現像極「白色棉花糖」的食材。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書
貼文曝光後，就有行家立馬揭開正解，指出「應該是鱈寶」、「鱈寶，就魚漿製品啦」、「鱈寶，我超愛的耶～」、「我把它加在麻辣鍋裡，發現它跟麻辣鍋才是絕配」、「半片，魚漿+蛋白打制的好東西。」

甚至有過來人分享這是在日本必吃的美食，直言「鱈寶，吃起來口感像海綿」、「鱈寶！去日本時必去7-11買回飯店當宵夜，超愛那口感」、「鱈寶！去日本時必去7-11買回飯店當宵夜，超愛那口感」、「鱈寶，日本有賣吐司大小的，當吐司用來夾起司跟火腿也好吃」。

事實上，鱈寶又稱作半片（はんぺん），亦可叫做鱈魚豆腐，而材料其實並不含任何豆類，主要是由鱈魚魚漿及蛋白，將兩者加入發泡機後混合攪拌而製成，其時常加入關東煮或湯中，另外也可油炸或烤製。（編輯：陳雅雲）

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