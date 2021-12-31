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他爽吃迴轉壽司「被嗆寒酸」！全場反揭暗黑真相：傻了嗎

▲迴轉壽司總是吸引台人們光顧，不過有位網友至迴轉壽司店用餐，卻被其他人狠嗆寒酸。（示意圖／翻攝photoAC）
▲迴轉壽司總是吸引台人們光顧，不過有位網友至迴轉壽司店用餐，卻被其他人狠嗆寒酸。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 12:31:45

台灣人相當喜愛享用壽司、生魚片等美食，近年來國內也進駐許多迴轉壽司品牌，吸引大批民眾前往消費。不過，就有一名網友透露，自己前往迴轉壽司店用餐，卻被其他人狠嗆寒酸。貼文一出，就引起老饕們打臉揭開真相，直言「真的窮人才吃不起勒！」

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原PO於PTT八卦板上發文，表示迴轉壽司一盤若算30元，「吃個15盤也要450元，算是不小的開銷了」。但他驚訝指出，竟有人認為吃迴轉壽司相當寒酸，「有沒有吃迴轉壽司被酸窮如何調適的八卦」。

▲迴轉壽司。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友到迴轉壽司用餐，卻被其他人嗆寒酸。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「無法反駁」、「不是窮，是盤」、「不用反駁，吃，就對了」、「其實迴轉壽司的鮭魚肚比我這附近的餐廳還好吃」、「先吃150盤花4500元再來想怎麼反駁」

但鄉民們反而搖頭直呼，「真的窮人才吃不起勒，這麼貴」、「迴轉壽司在日本確實是便宜貨，但日本人均比你高，吃的花費一樣，買車買房都比你便宜，你還像個傻子在那裝闊」、「有錢人才吃」、「吃三盤可以買個便當，傻了才吃」，認為迴轉壽司雖然相較日料專賣店較平價，但若想飽餐一頓，仍得花費不少錢。（編輯：陳雅雲）

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