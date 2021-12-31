早餐店員喊「2字」尊稱男客！他一聽秒臉綠：講話太刻薄
早晨時光早餐店通常都充滿絡繹不絕的人潮，有些店員為了方便稱呼客人，都會喊帥哥、美女等通稱，還會讓對方心情愉悅，不過就有名網友表示，他去早餐店時，對方竟叫他「先生」，讓他當場十分受傷，難過直呼：「我只是買個早餐講話有必要那麼刻薄嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 12:46:39
該名網友在PTT貼文，他以「早餐店女店員講話很酸」為題，表示早上去某間新開的早餐店，剛踏入店內時，就被年輕女店員問「先生內用嗎？」原PO一聽非常受傷，「明明她爸跟她媽都叫其他人帥哥或美女，為什麼看到我反而是叫我先生？我只是買個早餐講話有必要那麼刻薄嗎？」也忍不住難過喊：「我自己吃點一次都2-300元起跳，消費金額比其他人高很多，我也算是大戶耶，憑什麼要受到這種對待？心情到現在都還沒平復。」
貼文一出，網友紛紛留言，「一餐是賺你多少錢，不要太超過」、「這篇有聲音，玻璃心碎掉的聲音」、「先生是一種歧視！幫Q」、「叫先生哪裡酸，不就你自己玻璃心」、「我笑壞了，哥你也太脆弱」、「連早餐店都不肯叫你帥哥幫你QQ」。
不過，也有網友出言安慰，「就因為對你有點意思會害羞，所以故意叫先生裝沒事」、「會揶揄應該代表關係不錯吧，下次請他叫你大大大帥哥啊」、「欸不是，你正面思考，帥哥都是隨口叫的，叫先生代表你真D帥，帥到正妹會害羞，只好叫先生來掩飾」。（編輯：賴禹妡）