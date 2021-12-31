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外送員送餐吐「這句」！客默默掏200元小費　網愣：超盤

▲有網友分享，他日前叫了外送後，因聽到外送員抱怨「只有窮人才不給外送小費」，竟直接從口袋掏出200元當小費。（示意圖／擷取自unsplash）（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友分享，他日前叫了外送後，因聽到外送員抱怨「只有窮人才不給外送小費」，竟直接從口袋掏出200元當小費。（示意圖／擷取自unsplash）（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 13:53:45

現今外送平台崛起，因其便利性，不少人在家喜歡點外送，對此就有網友分享，他日前叫了外送後，因聽到外送員抱怨「只有窮人才不給外送小費」，竟直接從口袋掏出200元當小費，讓全場震驚直言：「你是買了2000的餐點嗎？外國也才10%小費。」 

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該名網友29日在PTT貼文，他表示叫了外送後，因為很好奇外送公司的獲利機制如何運作，便自然地和外送員聊起天來，而外送員也抱怨，近期接的客人都不給小費，還說「只有窮人才不給外送小費」，讓原PO聽了相當尷尬，只好從口袋默默拿出200元給外送員，也無奈問：「叫外送不給小費的真的都是窮人嗎？有沒有八卦？」 

▲一名外送員發文，表示日前接到一筆訂單，但仔細一看卻發現是「家裡地址」，真相曝光後，全場氣炸直呼「有夠沒品」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲現今外送平台崛起，因其便利性，不少人在家喜歡點外送。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「我就窮怎麼樣」、「對啊我就窮」、「我只有大單才會給小費，我就窮」、「講一句就面子受不了給錢才會變窮人」、「我想給就給不用這樣勒索」、「又不是錢太多，都有外送費了，還給小費」、「窮不可恥，可恥的是打腫臉充胖子」。 

不過，也有網友認為，原PO給的金額不合理，「你給200也太多吧」、「你是買了2000的餐點嗎？外國也才10%小費」、「200也太多了吧，傻眼」、「給200？你的餐點有200嗎」、「你是買了多少錢給200？美國小費也差不多金額10%而已」。（編輯：賴禹妡） 

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