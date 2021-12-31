面試隔天秒被錄取！求職哥聽「1句」卻突想逃：不太對勁
面試時，除了面試官在考驗求職者，求職者也必須觀察整間公司的工作氣氛、環境等，再決定是否接受這份offer，近日就有網友求助問「昨日面試隔天錄取是屎缺嗎？」貼文一出，網友紛紛留言「很大機率是」，不過也有人建議「不用抱著什麼期待單純進去試試」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 14:51:14
該名網友28日在PTT貼文，他以「昨日面試隔天錄取是屎缺嗎？」為題，表示近日去工廠面試時，過程和主管相談甚歡，當下在現場看工作環境也能接受，不過當他表明1月中才能報到時，對方卻希望他1月3日就報到，並請他這禮拜就回覆意願，讓他存疑求助：「我是很怕對方笑裡藏刀⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「機率超級高」、「絕對是，我司人事每次都隔天就錄取，然後新人都撐不到兩周，早上報到下午離職的也大有人在」、「很大機率是」、「這種馬上錄取的最好別去除非很缺」、「代表面試的人很少，人錄取後也是馬上烙跑」。
不過，也有網友表示，「可能是前手要離職，要你趕快去交接」、「有時候是怕缺被收掉/搶走希望快點補人」、「薪水有符合你的期待，工作環境覺得OK就去做啊」、「也有可能你真的很棒耶」、「我現職面試後半小時收到offer，目前待得非常好」，還有網友建議：「總結來說不要先入為主，不用抱著什麼期待單純進去試試。」（編輯：賴禹妡）