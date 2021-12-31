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跨年前後好運翻倍！4星座爽被點名　這位財運爆棚賺一波

▲塔羅牌老師艾菲爾表示，4個星座在跨年前後都好運翻倍。（示意圖／翻攝Pexels）
▲塔羅牌老師艾菲爾表示，4個星座在跨年前後都好運翻倍。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 15:11:11

今（31）日晚間就是跨年夜，不少人安排活動慶祝，希望能告別2021年，以全新的開始迎接2022年，對此塔羅牌老師艾菲爾就表示，因為木星回到它守護的雙魚座，特別點名4個星座在跨年前後都好運翻倍。 

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▲再過不久就要迎接2022年，你的運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022年事業財運最旺的「6星座」。（示意圖／取自pixabay）
▲因為木星回到它守護的雙魚座，4個星座在跨年前後都好運翻倍。（示意圖／取自pixabay）
第四名、獅子座 

人緣大好 心境輕鬆 

獅子座的疾厄宮位迎來木星回歸。以往的你總是需要追隨著你、聽你發號施令，如果有不合你心意的地方，大發脾氣是家常便飯。木星停留雙魚座的期間，你的人緣會變得出奇的好。你會發現，你的心境變得比較平靜，以往容易點燃你怒火的小事，在你眼中似乎也沒有那麼討厭了。 

同時，你可以多加留意，身邊的人對你的態度也有所改變，時不時會拉著你說些體己話、向你傾訴煩惱、就連家中的毛小孩都喜歡圍著你打轉、就連和另一半之間也越來越親密。建議你，可以多多嘗試靜坐、冥想這些能夠平靜思緒的活動，你的生活會過得越來越輕鬆。 

第三名、巨蟹座 

人際關係緩解 收穫友誼 

回歸的木星停留在巨蟹座的關係宮位，帶給你人際關係上的好運氣。前陣子若你感覺與人之間的好像有些隔閡與距離，無法敞開心胸的相處，現在你可以放下你的擔憂，這些看似無法解決的問題，在木星回到雙魚後都會漸漸的消除。 

或者是，那些你曾經十分在意的友誼，也許就此來到斷捨離的階段，你也因此能夠結識與你頻率更加相符的新朋友們，你的人際關係即將會呈現一片新的景象，人生路也會因為這些新朋友的陪伴更加精彩。趁著跨年夜的聚會，不妨敞開胸懷，向認識的新朋友伸出友誼之後，你會有意想不到的收穫！ 

第二名、水瓶座  

財運爆棚 富貴綿延 

象徵幸運的木星回歸到水瓶座的財帛宮位，在這段期間，你的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽傭分紅都會在這個時期，回到你手上，這都要歸功於過去的你努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今，這些財富向你一湧而至，富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。 

而你也可以試著將這些財富撥出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具、甚至做點公益回饋社會，這都會讓你的好財運延綿不斷。 

第一名、雙魚座  

各種幸運橫跨2022 

雙魚座的命宮前些日子有海王星回歸，如今連大吉星木星也來合體，大大的提升了你的好運氣。在人緣方面，職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈。感情方面，單身的你，有機會揮別過去情傷、斬斷爛桃花，結識新的桃花，談一場輕鬆甜蜜的戀愛。有伴的你，如有第三者插足、或與另一半的關係陷入僵局，都可以趁著這段期間，好好的溝通化解。 

財運方面則是減少破財機會，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。這段好運爆棚的期間，少了煩心事使你傷神，不妨趁勝追擊，將你2021尚未完成的目標及願望清單拿出來看看，將未竟之事一個一個完成，讓你的好運從2021跨到整個2022！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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