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跨年別忘買樂透！「4星座」偏財旺　連三天有機會中大獎

▲小孟老師表示，4星座偏財運旺，接下來的三天都可以去試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師表示，4星座偏財運旺，接下來的三天都可以去試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 16:19:05

今（31）日為2021年的最後一天，許多民眾已經規劃好外出跨年的行程，而命理專家小孟老師則建議，「4星座」出門時別忘記買彩券，接下來連三天偏財運勢都超旺，有機會將大獎抱回家。

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▲命理專家小孟老師表示，4生肖在12月上半月有一波財運高峰期。（示意圖／翻攝Pexels）
▲命理專家小孟老師表示，金牛座、摩羯座、處女座、天蠍座，可以去彩券行試試手氣。（示意圖／翻攝Pexels）
Top4：金牛座

穀神星落入金牛座，顯示金牛座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：魔羯座

太陽火星落在魔羯座，顯示魔羯座充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：處女座

處女座太陽入偏財宮，這三天靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽大海森林音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：天蠍座

天蠍座木星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中水生木，建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

開運生肖：狗、龍、雞、鼠

開財運方位：東南方

建議往住家或辦公室東南方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-11：00

下午13：00-15：00

晚上19：00-20：00（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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