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冬天總被靜電猛攻！他拿「1雞肋小物」全終結：變神器了

▲有民眾拿出原本有些雞肋的「小物品」，成功終結被靜電猛攻的痛苦。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有民眾拿出原本有些雞肋的「小物品」，成功終結被靜電猛攻的痛苦。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 16:13:48

不少人都曾有在冬天被靜電偷襲的經驗，讓開門、接觸物品都成為煎熬。不過就有民眾找到解決方法，拿出原本有些雞肋的「小物品」，成功終結被靜電猛攻的痛苦，更令其他苦主狂讚「變神器了」。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「有廢友有跟我一樣的困擾嗎？冬天一到，到處啪啪啪，年紀到了，猶如初戀般的觸電實在承受不住。為了安全，只好戴套，厚厚一層，安全可靠」，而這厚厚一層保護套，使用的正是曾被不少人吐槽不好使用的「防燙矽膠手套夾」。

▲冬天環境相對乾燥，讓不少民眾在接觸東西時，都會被靜電侵擾。（示意圖／翻攝Pexels）
▲冬天環境相對乾燥，讓不少民眾在接觸東西時，都會被靜電侵擾。（示意圖／翻攝Pexels）
「防燙矽膠手套夾」過去曾多次被吐槽不好用，在端碗盤的用途上也比不過傳統的布置手套，顯得有些雞肋。不過原PO拿來當作冬天出門避免手被靜電侵襲的神器，且體積不大，攜帶方便，使用後能直接放入口袋。

不少苦主看完後也紛紛大讚「我決定明天開始也要隨時帶著這個看了感覺好安心的東西」、「我該買10個了！我連孩子都能電」、「冬天真的要帶一組，每次去超商寄貨，開貨櫃都被電到吱吱叫」、「我怎麼沒想到這個厲害的玩意兒！已經電到一個懷疑人生」。

另外也曾經有網友提供其他解決方案「我也是習慣用手背碰一下，或是用袖子包住手開門」、「我以前也是，但自從隨身帶一片小木片就解決了，摸任何東西前先用小木片接觸牆壁」。（編輯：潘毅）

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