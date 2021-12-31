無關曬年終！長榮員工遭記大過「公告」曝光 網笑喊不冤
長榮海運發出高額年終獎金，不過後續卻傳出曬出戶頭入帳獎金照片的員工遭公司遭到記大過懲處，長榮海運今（31）早也澄清懲處案和年終獎金無關。而後續更有鄉民貼出「內部懲處公告」，遭記過的理由更讓不少人笑稱「真的不冤」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 16:51:31｜2021-12-31 16:55:30
昨日有網友在論壇在PTT貼文表示，「我朋友上網炫耀今年年終超大包，結果被公司記大過，看來褲底也要一大包了，這樣算不算樂極生悲？」
今日稍早長榮海運特別針對上述消息澄清，昨（30）日所公布的懲處案和年終獎金無關，更直言「也請媒體對於網路上不實消息務必要和公司求證，以免造成社會大眾的誤解」。
隨後又有鄉民公開內部公告，這位李姓員工被記大過的確並非因為公開年終獎金數字，而是該張照片上方拍攝到公司螢幕，違反公司管理規則第十章第五條第三款之規定「翻拍公司電腦螢幕畫面，轉傳至社群軟體群組供友人瀏覽」，才予以懲處。
不少網友看完後也紛紛苦笑回應「跟獎金沒關係，跟螢幕有關」、「還真的有電腦螢幕畫面，笑死」、「翻拍到公司電腦螢幕流傳當然不行啊」、「因為不小心拍到螢幕了，好像有道理」、「因為不小心拍到螢幕了，被懲處也不冤，不然其他有公開的為何沒事」。（編輯：潘毅）