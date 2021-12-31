華廈「戶數超少」能買？過來人揭慘痛結局：優點剩公設比
買房要注意許多眉角，除去格局、採光、周遭環境等，其中最重要的就是居住型態。就有網友看中一套華廈，少戶數且格局滿意，但又有些疑慮。貼文曝光後立刻有過來人揭露慘痛結局。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 18:20:28
原PO在臉書《買房知識家（A你的Q）》上提到，日前在台中看房，對其中一套預售屋相當滿意，是華廈型態且總戶數僅有27戶，由於這種型態相當罕見，也讓她決定上網發問「很少看到這種戶數極少的案子，想請教大家會有怎樣的問題嗎？現在想到的只有管理費可能會很貴！」
貼文曝光後，立刻有網友回應「戶數少的房子只能買高總價的，也就是住戶要付得起管理費的，未來修繕會出錢的」、「我比較喜歡戶數少，出入人口單純」、「管理員應該請不起，打掃要請點鐘的阿姨」、「要看住戶素質吧」。
但也有過來人分享真實經驗談「戶數太少，管理費跟清潔費繳太高，有些住戶就會不願意繳」、「問題多，常錢不夠用！設備壞了，住戶另外要給錢！所以戶數少的大樓就是財力不足」、「10年後修電梯。你就哭了」、「這種戶數少的，很多是投資客，買來出租給別人租客很多就會變得很複雜」、「戶數少通常都沒有管理員（豪宅除外），收掛號包裹很麻煩」、「我家現在就是華廈，整個加起來不到50戶，因為管理費很貴，很久以前就廢掉管委會了，廢除後很麻煩，公共空間會髒亂，沒人代收東西還好，重點是郵差根本無法進大門投信，優點只有公設比少，不過我是不敢在碰少戶數華廈了」。（編輯：潘毅）