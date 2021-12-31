還沒12點淡水就煙火齊放？「超用心真相」曝光：全想好了
2021年只剩下最後幾個小時，不少人也開期待倒數完畢煙火齊放的那一刻。不過就有網友發現，明明12點還沒到，新北市淡水就開始煙火齊放，開始好奇背後原因。隨後也有知情人透露背後用意，立刻獲得不少網友大讚。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 21:57:26｜2021-12-31 22:13:06
有網友在論壇PTT上發文提到「還沒2022，淡水已經在放煙火了...真的很前衛，離00:00至少還有三個小時，現在成為全台最早跨年的地方，很前衛欸，以前好像沒有縣市這樣搞過？」
貼文曝光後立刻有不少網友笑稱「484不小心壓到按鍵」、「時區不同了？」、「以前沒禁止的時候，淡水老街煙火放整晚」、「其實這樣也不錯，誰說要00:00才能放煙火？」。
隨後也有內行揭開背後用心之處「淡水是故意安排在20:22放的」、「讓大家拍完照可以再去拍101」、「跟101錯開啊 雙北跨年主場在那」、「全想好了，晚上20:22施放，大家看完又可以衝下一攤，超有想法」。
事實上本次淡水煙火於晚間20點22分施放，在淡江大橋上全台首發長達13分14秒的高空煙火，超過1萬發煙火彈，畫面相當壯觀，更是全台首發的煙火表演。（編輯：潘毅）