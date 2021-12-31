COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

還沒12點淡水就煙火齊放？「超用心真相」曝光：全想好了

▲有網友發現，明明12點還沒到，新北市淡水就開始煙火齊放，開始好奇背後原因。（圖／翻攝影新北市文化局Youtube）
▲有網友發現，明明12點還沒到，新北市淡水就開始煙火齊放，開始好奇背後原因。（圖／翻攝影新北市文化局Youtube）

編輯中心/綜合報導

2021-12-31 21:57:26｜2021-12-31 22:13:06

2021年只剩下最後幾個小時，不少人也開期待倒數完畢煙火齊放的那一刻。不過就有網友發現，明明12點還沒到，新北市淡水就開始煙火齊放，開始好奇背後原因。隨後也有知情人透露背後用意，立刻獲得不少網友大讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在論壇PTT上發文提到「還沒2022，淡水已經在放煙火了...真的很前衛，離00:00至少還有三個小時，現在成為全台最早跨年的地方，很前衛欸，以前好像沒有縣市這樣搞過？」

▲網友熱議的跨年縣市與跨年行程，第一名竟依然是「台北跨年」。（記者／吳宗軒攝）
▲多數網友認為，北台灣跨年主場沒人能爭過101，因此淡水煙火別出心裁提早施放。（示意圖／記者吳宗軒攝）
貼文曝光後立刻有不少網友笑稱「484不小心壓到按鍵」、「時區不同了？」、「以前沒禁止的時候，淡水老街煙火放整晚」、「其實這樣也不錯，誰說要00:00才能放煙火？」。

隨後也有內行揭開背後用心之處「淡水是故意安排在20:22放的」、「讓大家拍完照可以再去拍101」、「跟101錯開啊 雙北跨年主場在那」、「全想好了，晚上20:22施放，大家看完又可以衝下一攤，超有想法」。

事實上本次淡水煙火於晚間20點22分施放，在淡江大橋上全台首發長達13分14秒的高空煙火，超過1萬發煙火彈，畫面相當壯觀，更是全台首發的煙火表演。（編輯：潘毅）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀