跨年訂單炸裂！外送員見「披薩店1景象」傻掉：2022送達
2021年只剩下最後幾個小時，不少人也開期待倒數完畢煙火齊放的那一刻，更有不少人使用外送平台叫餐點。不過今（31）日晚間就有外送員拍下「披薩店1景象」，忍不住苦笑稱「預估於2022送達」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-31 22:30:13｜2021-12-31 22:36:30
一位外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》上道一間連鎖披薩店取餐，只見店內的外送取餐區，已製作完成的餐點早已堆積成山，皆等待外送員將餐點送到客戶手上。這景象讓原PO不禁笑稱「我不行了，預估於2022送達」。
貼文曝光後立刻有不少同業回應「我願意一次開車拿10單，去送至少不用跑來跑去拿餐點，效率快多了」、「賭性堅強，永遠都認為自己點的餐會優先送；永遠都認為自己不會那麽倒楣被拖餐」、「披薩，鹹酥雞，燒烤，我都直接轉單」、「嚇死人了」、「每年都這樣客戶永遠不學乖，愛等」、「不一定全是平台訂單，也可能有店內訂單來不及送」。
今（31）日稍早也有外送員盤點披薩、鹽酥雞、滷味、義大利麵等幾種食物，在跨年夜相當熱門，爆量的訂單可能讓店家無法負荷，高機率等到明年都還拿不到餐點。（編輯：潘毅）