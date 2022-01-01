自助餐「結帳漏洞」曝光！客人心寒秒懂：小心離倒店不遠
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。而就有網友分享自己去買自助餐時，實測卻發現自助餐結帳有漏洞，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 07:00:00
原PO在臉書社團「爆瘦公社」貼文指出「午餐這樣子90元，還沒有飯，只有菜真的覺得好心痛，越算越貴的自助餐，真的好慘」只見貼出的照片，菜色僅有筍子、高麗菜以及四塊類似三杯雞的肉，結果要價90元，而原PO還透露，自己過沒幾天又去同一間買，但是不同人算價錢，夾了同樣菜色還多一樣菜，結果價格竟然便宜15元，讓他直呼「我更肯定那個歐巴桑討厭我」。
貼文一出，網友紛紛回應「菜價真的好貴啊」、「很久沒吃自助餐了，都隨便算錢」、「這種亂算的，真的小心離倒店不遠啦」、「真的好扯，90還沒有白飯吃」、「右邊75的話有白飯還行，左邊根本完全不行，亂算一通」、「真的是亂算，所以我都不吃自助餐」。
而也有苦主跳出表示「自助餐的老闆本來結帳就是看心情的，我曾經同一天買菜色一樣的便當，因為兒子突然回家吃飯，衝出去再買一個一樣的，結果價差10元，我就問老闆娘說，怎麼比我剛買的還便宜10元？老闆娘只好尷尬笑說『第二個有優惠啦』，但根本就是看心情亂算」。（編輯：張嘉哲）