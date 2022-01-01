元旦清晨11度！今起氣溫回升　下波東北季風時間曝

中央氣象局指出，今（１）日受到東北季風持續影響，各地低溫約14至17度，新竹以南至臺南因輻射冷卻作用有局部11、12度左右的低溫；天氣方面，僅迎風面的北海岸、東半部地區及大臺北東側有降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 06:31:18
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面北部及東部海面有較多的低雲，海峽北部亦有一些；4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有較多的回波)；今晨北海岸、大台北東側及宜蘭有局部雨。
吳德榮說，因「強輻射冷卻」帶來低溫，截至4：48本島各縣市平地最低氣溫依序為：苗栗(通霄鎮)11.0度，嘉義(民雄鄉)11.5度，彰化(芬園鄉)、花蓮(壽豐鄉)11.6度；其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)12.6度，南部(台南後壁區)11.9度，台北市(南港區)13.6度。
吳德榮指出，最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日上午起至明（2）日冷空氣略減弱，氣溫逐日微升；西晴、東偶有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，白天北台涼、中南部舒適，各地早晚偏冷。今日各地區氣溫：北部13至20度，中部12至25度，南部12至26度，東部12至24度。
下週一至週三(3至5日)東北季風減弱，氣溫逐日漸升；西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，下週四、五(6、7日)另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫緩降。（編輯：孫唯容）