出發前先看！高公局估上午重點壅塞路段

元旦連假進入第2日，高公局指出，昨日（12月31日）全日交通量達110.8百萬車公里，今日交通量預計可達115百萬車公里，上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹等系統，建議南向用路人盡量於下午出發。
記者許若茵／台北報導
2022-01-01 08:50:25
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.3百萬車公里。今日國道相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、、0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林南向入口、7-24時，封閉國1埔鹽系及國3西濱北向入口，7-19時封閉國1虎尾北向入口等。
高公局預判，今日上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰系統；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。