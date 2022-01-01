自己包太麻煩？日人曬「超懶煎餃法」 網全喊：超有創意
煎餃是許多民眾熱愛的美食之一，不僅外皮酥脆內餡扎實，飽足感也相當足夠，因此許多家庭也會選擇自己包來烹煮。不過日本有一位民眾覺得一顆一顆包太耗時，自創「超懶煎餃法」，網友一看全都跪了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 09:58:50
這名日本網友@kururu_me表示因為天氣太冷，不想離開被窩太久，感覺活動力下降、失去做事情的動力，但又耐不住飢餓的生理本能，因此突發奇想公開自己一套創意煎餃法，只見推主將餃子皮一一平放在平底鍋內，接著將混合蔬菜以及調味的豬肉全部平鋪上去，接著再覆蓋另一層餃子皮，將兩面都煎熟之後，最後切成方便入口的塊狀大小，就完成「超懶煎餃法」啦！
推主補充雖然外貌看起來不是餃子，但一樣能吃到美味內餡以及餃子皮的Q彈咬勁，反正內餡與皮都能同時吃到，外觀形狀怎麼樣的應該就沒那麼重要了，畢竟就是要用最快的方式烹煮想吃的料理，才符合「超懶煎餃法」的精神啊！
推主的PO文一出，果然立刻吸引許多網友紛紛留言：「它看起來很好吃，因為太天才了」、「看起來很美味」、「誕生的瞬間根本是餃子披薩啊」、「這點子太棒了」、「撒上起司就更美味了」、「下次來試試看」。（編輯：陳珮瑜）