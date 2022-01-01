孩子打破杯子被要求賠償！家長留一星評價 結局曝光了
不小心將別人的東西損壞，通常你會怎麼做呢？一名網友在臉書社團抱怨，日前有一位帶小孩的客人到餐廳用餐，小孩不小心打破玻璃杯，請客人賠償卻收到對方的一星負評，網友看了內容全都罵翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 11:01:38
原PO在《爆料公社》表示，日前有一組客人到店裡消費時，隨行的小孩不慎打破桌上的冰咖啡玻璃杯，只好請對方照價賠償，該名客人雖然有表示抱歉也認賠，但事後卻留下一星負評，並寫下：「不小心桌上碰倒冰咖啡玻璃杯，結果破掉了，有跟店家說聲抱歉，結帳時多收了150元的損壞玻璃杯子費用，我乖乖付款了……提醒要來用餐的朋友，有帶小孩還是你跟我一樣粗心會不小心弄倒杯子，可以考慮去別家用餐，服務生應該比較會做人」。
原PO對於該名客人的言論以及留下的一星負評感到相當無奈，表示：「為什麼你打破東西，卻要店家吸收？一般帶小孩的家長，會把小孩餐具換成不鏽鋼或是塑膠的，還要去店家評論留下一星，真的是……」怒斥該家長認為打破似乎是應該的，卻要店家自行吸收的道理真的很讓人傻眼！
網友看了PO文都紛紛表示：「打破杯子還覺得可以不用賠？臉皮怎麼跟牆壁一樣厚？」、「弄壞東西不用賠？」、「照他這種邏輯，他以後千萬別帶孩子去故宮，走一圈下來，保証連兒子也負債一輩子。」、「150元看出一個人」、「如果每個人弄壞東西，不用賠錢只要道歉就好，那店家也等著收掉了，那些器材也是經營成本的一部分」、「說對不起有用的話，還需要警察嗎？」、「一百五而已，真是玻璃心」。（編輯：陳珮瑜）