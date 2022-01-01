台北最尬新年城！中場主持聊太久 網灌負評：木曜真的慘
前幾年的台北跨年晚會總是人潮爆量，捷運、公車不斷加開，今年到場人數卻銳減，且「台北最High新年城-2022跨年活動」更因中場等待藝人出場時，讓「木曜四超玩」搭配Lulu黃路梓茵主持群在台上尬聊太久，遭網友狠批台北場是「最尬新年城」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 11:50:40
原PO在《PTT》表示，「不知道是哪個藝人在delay，看木曜越看越尷尬，有卦嗎？」原來是跨年晚會到告五人要登場前，讓「木曜四超玩」在台上尬聊數十分鐘，甚至有網友表示「轉台三次了回來還在聊」，讓原PO不耐的表示「好尷尬」。
後續在動力火車出場之前，「木曜四超玩」又搭配LuLu在台上繼續尬聊撐場面，讓不少網友表示「木曜真的慘，被打回原形」、「木曜主持滿尷尬的。太多人同時講話很吵」、「找木曜主持太勉強，還沒能力撐那麼大場」、「木曜就靠剪輯的」、「台北最尷尬新年城」、「主持不行，不過每台的主持都不行」。
但也有不少粉絲為他們聲援，「蛤我很喜歡欸，木曜、告五人讚讚讚」、「木曜就是在等歌手換場好嗎，第一次看晚會喔」、「後面的delay，主持團幫扛啦」、「尷尬在哪」。（編輯：鍾怡婷）