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台北最尬新年城！中場主持聊太久　網灌負評：木曜真的慘

▲台北最嗨新年城中間主持聊太久，遭網友稱「最尬新年城」。（圖／截取自《台北市政府》YT）
▲台北最嗨新年城中間主持聊太久，遭網友稱「最尬新年城」。（圖／截取自《台北市政府》YT）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 11:50:40

前幾年的台北跨年晚會總是人潮爆量，捷運、公車不斷加開，今年到場人數卻銳減，且「台北最High新年城-2022跨年活動」更因中場等待藝人出場時，讓「木曜四超玩」搭配Lulu黃路梓茵主持群在台上尬聊太久，遭網友狠批台北場是「最尬新年城」。

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▲台北最嗨新年城，主持人在台上尬聊太久惹議。（圖／截取自《台北市政府》YT）
▲台北最嗨新年城，主持人在台上尬聊太久惹議。（圖／截取自《台北市政府》YT）
原PO在《PTT》表示，「不知道是哪個藝人在delay，看木曜越看越尷尬，有卦嗎？」原來是跨年晚會到告五人要登場前，讓「木曜四超玩」在台上尬聊數十分鐘，甚至有網友表示「轉台三次了回來還在聊」，讓原PO不耐的表示「好尷尬」。

後續在動力火車出場之前，「木曜四超玩」又搭配LuLu在台上繼續尬聊撐場面，讓不少網友表示「木曜真的慘，被打回原形」、「木曜主持滿尷尬的。太多人同時講話很吵」、「找木曜主持太勉強，還沒能力撐那麼大場」、「木曜就靠剪輯的」、「台北最尷尬新年城」、「主持不行，不過每台的主持都不行」。

但也有不少粉絲為他們聲援，「蛤我很喜歡欸，木曜、告五人讚讚讚」、「木曜就是在等歌手換場好嗎，第一次看晚會喔」、「後面的delay，主持團幫扛啦」、「尷尬在哪」。（編輯：鍾怡婷）

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