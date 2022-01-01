D社2022元旦情侶「有困難」 玄彬、孫藝真浮水面救火！
南韓最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）每年元旦早上10點前都會公布「元旦情侶」，但今（1日）目前遲遲未爆出，反而PO出集結BTS、TWICE等眾多大咖韓星的神祕影片，預告公司成立10週年「將有作為」，粉絲猜測應是要開演唱會，但調侃是「人質演唱會」，所以今才放過藝人私生活。此外，網友苦等不到2022一號情侶，反而搜索去年主人公玄彬和孫藝真，2人去年認愛新聞再浮上D社熱門點閱排行。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-01 14:19:59
D社從2013年開始爆出Rain跟金泰希交往後，幾乎每年元旦都會端出藝人戀愛消息，包含2014年的少女時代潤娥跟李昇基、2015年的李政宰與集團千金林世玲、2016年的EXID哈妮跟JYJ的金俊秀，2017年因為總統改選停擺一次、2018年BIGBANG隊長GD與After School前成員李周妍&李準跟庭沼珉、2019年EXO KAI跟BLACKPINK JENNIE等，2020年則是世紀大放鳥，2021年為玄彬與孫藝真。
D社目前未照「原定計劃」爆出元旦情侶，則是PO出滿滿南韓藝人影片，並秀出BTS、TWICE等團的解鎖資料夾，預告D社成立10週年將會有作為，更打上「世界上沒有完美的祕密」以及「Coming soon！」要大家期待，而該段影音應與緋聞無關，全網猜測D社可能要舉辦陣容比《MAMA》還豪華的拼盤演唱會，但消息有待證實。
網友不死心持續搜尋D社「元旦情侶」消息，導致D社官網今日點閱排行出現2019年EXO KAI跟BLACKPINK JENNIE、2021年玄彬與孫藝真的「一號情侶」新聞，可見「元旦情侶」的影響力不容小覷。