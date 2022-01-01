跨年墾丁湧人潮！沙灘炸滿「垃圾堆」 網嘆：2022無長進
2021年的最後一天，不少民眾選擇到墾丁旅遊， 在美麗的海景之下迎接2022，一個晚上就湧入八千多人潮，非常熱鬧，但跨年夜結束後，今（1）日恆春人卻貼出一張海邊滿滿的煙火殘骸，可見許多人施放完煙火後卻直接離開，在沙灘上留下滿地垃圾，讓網友紛紛感嘆「到了2022年還是毫無長進」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 14:54:23
根據原PO於 《PTT》貼出照片，表示今早有恆春人到海邊淨灘，卻看到美麗沙灘成垃圾堆，滿滿的跨年活動遺留下的殘骸，從照片中可見沙灘上遍地垃圾，讓原PO感慨地表示，以往可以假裝是遊客丟的，但現在疫情影響沒有遊客，那只能代表是台灣人自己丟的。
對此，網友紛紛感嘆，「台灣人素質不就如此」、「2022了台灣人毫無長進，笑死」、「最美的風景也是最醜陋的風景」、「台北市跨年也是會有留垃圾，但少很多還有人善後」。
但也有不少人質疑可能不是遊客施放「所以是誰在那邊放炮 ，是個人還是業者??」。但無論是遊客還是業者，美麗的沙灘在跨年狂歡後成了垃圾堆，不免讓民眾感到唏噓，紛紛表示難道這就是「台灣最美的風景」。（編輯：鍾怡婷）